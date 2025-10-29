PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz der Polizei und des Ordnungsdienstes: Verbotene Genuss- und Arzneimittel sichergestellt

POL-HA: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz der Polizei und des Ordnungsdienstes: Verbotene Genuss- und Arzneimittel sichergestellt
Hagen-Mitte (ots)

Im Rahmen eines Sondereinsatzes im Bereich des Hauptbahnhofes und in Wehringhausen fanden Einsatzkräfte der Polizei und des städtischen Ordnungsdienstes am Dienstagmorgen (28.10.2025) verbotene Genuss- und Arzneimittel in einem Kiosk.

Die Polizeibeamten führten mehrere Gewerbe- und Personenkontrollen durch und wurden in einem Kiosk am Graf-von-Galen-Ring auf verschiedene Produkte aufmerksam. Die Einsatzkräfte erkannten, dass die Produkte verboten sind, und stellten über 400 Dosen "Snus"-Tabak, über 50 Vapes, etwa 200 verschiedene Cannabisprodukte sowie Viagraprodukte sicher.

Zudem lagen ein Baseballschläger und ein Schlagring im Kassenbereich griffbereit. Die Polizisten stellten die beiden Waffen sowie die zum Verkauf angebotenen Produkte sicher und leiteten entsprechende Verfahren gegen den 47 Jahre alten Betreiber des Geschäfts ein. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

