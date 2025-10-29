Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug - wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann, der Anfang April unberechtigte Geldabhebungen vornahm. Eine Seniorin hielt sich am 9. April 2025 in einer Sparkassenfiliale in der Innenstadt auf, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Später stellte sie fest, dass ihre Debitkarte entwendet wurde und mehrere Zahlungen sowie Abhebungen von ihrem Konto getätigt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 9.000 Euro. Der unbekannte Tatverdächtige hat in der Bankfiliale vermutlich die PIN-Eingabe beobachtet und mit der entwendeten Karte das Bargeld abgehoben.

Zu dem Mann liegen Fotos vor, die im Fahndungsportal der Polizei NRW hinterlegt sind: https://polizei.nrw/fahndung/184367.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

