Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eine Person bei Unfall verletzt

Lingen (ots)

Am Mittwoch gegen 12:56 Uhr kam es in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 62-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Straße Fuchskuhlen aus Richtung Messingen kommend in Fahrtrichtung Bramsche und beabsichtigte, der Straße weiter zu folgen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 59-Jährigen, der die Straße "Zum Holtkamp" in Fahrtrichtung Messingen befuhr. Der 59-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell