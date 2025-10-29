Polizei Hagen

POL-HA: Mann muss drei Mal zur Ruhe ermahnt werden

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Alleestraße störte ein 36-Jähriger am Dienstag (28.10.2025) in den späten Abendstunden fortlaufend die Nachtruhe und löste deshalb einen Einsatz der Polizei aus. Der Hagener hörte in der Wohnung eines Familienangehörigen lautstark Musik und war bereits zwei Mal durch das Ordnungsamt aufgefordert worden, leiser zu sein. Um 23.30 Uhr suchte schließlich eine Streifenwagenbesatzung die Wohnung auf. Bereits auf der Straße konnten die Einsatzkräfte die Musik durch das geschlossene Fenster, das mit Rollos versehen war, deutlich hören. Nachdem die Beamten die Sicherstellung der Musikbox androhten, verließ der 36-Jährige die Wohnung und suchte sein eigenes Zuhause auf. (arn)

