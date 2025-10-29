PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Alarmauslösung an Schule: Polizei gibt Entwarnung

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nach einer Alarmauslösung an einer Schule in Wehringhausen am Mittwochmorgen (29.10.2025) waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Nach einer umfassenden Durchsuchung des Schulgeländes konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben.

Gegen 8.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über die Auslösung eines Amok-Alarms in der Förderschule an der Eugen-Richter-Straße. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Hagen sowie anderer umliegender Polizeibehörden durchsuchten die Schulgebäude. Nach einer umfassenden Begehung des Geländes konnte die Polizei gegen 11.15 Uhr schließlich Entwarnung geben. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm. Die Schüler blieben während der Durchsuchungsmaßnahmen in ihren Klassenräumen und wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben. Zudem wurde eine Betreuung durch Notfallseelsorger gewährleistet. Für die Dauer des Einsatzes sperrten die Beamten die Eugen-Richter-Straße zwischen der Tunnelstraße und Ewaldstraße und leiteten den Verkehr um. Wie es zu der Auslösung des Alarms kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 08:55

    POL-HA: Mann muss drei Mal zur Ruhe ermahnt werden

    Hagen-Altenhagen (ots) - In der Alleestraße störte ein 36-Jähriger am Dienstag (28.10.2025) in den späten Abendstunden fortlaufend die Nachtruhe und löste deshalb einen Einsatz der Polizei aus. Der Hagener hörte in der Wohnung eines Familienangehörigen lautstark Musik und war bereits zwei Mal durch das Ordnungsamt aufgefordert worden, leiser zu sein. Um 23.30 Uhr suchte schließlich eine Streifenwagenbesatzung die ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 07:00

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug - wer kennt diesen Mann?

    Hagen (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann, der Anfang April unberechtigte Geldabhebungen vornahm. Eine Seniorin hielt sich am 9. April 2025 in einer Sparkassenfiliale in der Innenstadt auf, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Später stellte sie fest, dass ihre Debitkarte entwendet wurde und mehrere Zahlungen sowie Abhebungen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren