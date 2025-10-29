Polizei Hagen

POL-HA: Alarmauslösung an Schule: Polizei gibt Entwarnung

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nach einer Alarmauslösung an einer Schule in Wehringhausen am Mittwochmorgen (29.10.2025) waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Nach einer umfassenden Durchsuchung des Schulgeländes konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben.

Gegen 8.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über die Auslösung eines Amok-Alarms in der Förderschule an der Eugen-Richter-Straße. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Hagen sowie anderer umliegender Polizeibehörden durchsuchten die Schulgebäude. Nach einer umfassenden Begehung des Geländes konnte die Polizei gegen 11.15 Uhr schließlich Entwarnung geben. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm. Die Schüler blieben während der Durchsuchungsmaßnahmen in ihren Klassenräumen und wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben. Zudem wurde eine Betreuung durch Notfallseelsorger gewährleistet. Für die Dauer des Einsatzes sperrten die Beamten die Eugen-Richter-Straße zwischen der Tunnelstraße und Ewaldstraße und leiteten den Verkehr um. Wie es zu der Auslösung des Alarms kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (rst)

