Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unbekannte schlagen Scheibe von Geschäft ein - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Die Eingangstüre eines Geschäftes im Durchgang des Oberen Tores wurde am Samstag, 25.10.2025 gegen 20.00 Uhr von Unbekannten eingeschlagen. Zeugen konnten das Klirren hören und zwei unbekannte männliche Personen entdecken, welche in Richtung Kaiserstraße liefen. Die Zeugen gingen hinterher und sprachen die beiden Männer an, woraufhin diese in Richtung Rheinstraße und Platz der Generationen flüchteten. Bereits zwischen Freitag und Samstag, 24./25.10.2025, kam es zu einer Beschädigung dieser Eingangstüre. In beiden Fällen wurde ein Sachschaden von jeweils 1000 Euro verursacht. Die beiden Männer sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, rund 180 cm groß und eine schlanke Statur haben. Beide waren dunkel gekleidet, hatten Kapuzenpullis an und die Kapuze über den Kopf gezogen. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können.

