POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Einbruch in Werkstatt von Möbelhaus - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 25.10.2025, 17.00 Uhr und Montag, 27.10.2025, 06.00 Uhr Zutritt in die Werkstatt eines Möbelhauses in der Schaffhauser Straße. Aus der Werkstatt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Anschließend wurde versucht eine Brandschutztüre aufzuhebeln, um in das Lager zu gelangen. Diese Türe konnte jedoch nicht geöffnet werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-283) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um den Bereich des Möbelhauses gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut unter der Telefonnummer 07751/8316-531 Hinweise entgegen.

