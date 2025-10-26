PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Freiburg - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang -

Freiburg (ots)

Unfallzeit: Samstag, den 25.10.2025, gg. 23:50 Uhr

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei waren zur genannten Zeit drei Freunde mit Krafträdern auf der Tel-Aviv-Yafo-Allee unterwegs. Sie fuhren in Richtung Besanconallee.

An der dortigen Ampel musste einer der drei Fahrer, ein 18-Jähriger, sein Zweirad abbremsen.

Der hinter ihm fahrende Kraftradfahrer, ebenfalls 18 Jahre alt, streifte jedoch den vor ihm Fahrenden, kam dadurch ins Schlingern, stürzte und prallte letztlich gegen einen Ampelmast.

Während der Erstgenannte leicht verletzt wurde, kam der Zweitgenannte nach seinem Sturz mit schwersten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt über 10.000 Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang bei der Verkehrspolizei in Freiburg dauern an. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr Freiburg, des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt im Einsatz.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 16:19

    POL-FR: Freiburg: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Berliner Allee/Elsässer Straße in Freiburg am Donnerstag, 23.10.2025, ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer um 11.45 Uhr die Elsässer Straße in nordwestlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts auf die Berliner Allee abzubiegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren