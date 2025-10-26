Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Freiburg - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang -

Freiburg (ots)

Unfallzeit: Samstag, den 25.10.2025, gg. 23:50 Uhr

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei waren zur genannten Zeit drei Freunde mit Krafträdern auf der Tel-Aviv-Yafo-Allee unterwegs. Sie fuhren in Richtung Besanconallee.

An der dortigen Ampel musste einer der drei Fahrer, ein 18-Jähriger, sein Zweirad abbremsen.

Der hinter ihm fahrende Kraftradfahrer, ebenfalls 18 Jahre alt, streifte jedoch den vor ihm Fahrenden, kam dadurch ins Schlingern, stürzte und prallte letztlich gegen einen Ampelmast.

Während der Erstgenannte leicht verletzt wurde, kam der Zweitgenannte nach seinem Sturz mit schwersten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt über 10.000 Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang bei der Verkehrspolizei in Freiburg dauern an. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr Freiburg, des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt im Einsatz.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

