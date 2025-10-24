PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Berliner Allee/Elsässer Straße in Freiburg am Donnerstag, 23.10.2025, ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer um 11.45 Uhr die Elsässer Straße in nordwestlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts auf die Berliner Allee abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die auf der Elsässer Straße in gleicher Richtung fahrende 62-jährige Fahrradfahrerin. Diese beabsichtigte vermutlich, die Berliner Allee zu überqueren, um ihre Fahrt geradeaus auf der Elsässer Straße fortzuführen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und geriet unter einen Vorderreifen des Lkw. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

oec

Polizeipräsidium Freiburg
