Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Bargeld aus Umkleidekabine entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis 21.10 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft Bargeld von drei Geschädigten aus einer unverschlossenen Umkleidekabine. Die Geschädigten befanden sich beim Training auf einem Fußballplatz in der Straße "Burghölzle", als die unbekannte Täterschaft deren Abwesenheit ausnutzte und etwa 300 Euro Bargeld aus der Umkleidekabine entwendete.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

