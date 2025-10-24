POL-FR: Weil am Rhein: Bargeld aus Umkleidekabine entwendet

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 16.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer Schule nach Hauingen gerufen, da in einem Klassenzimmer ein Keyboard brennen würde. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte eine Gruppe von Kindern der Nachmittagsbetreuung sowie deren beide Betreuerinnen das Schulgebäude bereits verlassen. Das in einem Klassenzimmer im Altbau stehende Keyboard konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Brandursache ist noch nicht ...

