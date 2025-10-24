Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand bei einer Schule

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 19.20 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einer starken Rauchentwicklung bei einer Schule in die Egerstraße gerufen. In einem Lichtschacht konnten Flammen festgestellt werden, welche für die Rauchentwicklung verantwortlich waren. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Die Brandausbruchsstelle soll sich in dem Lichtschacht befunden haben. Durch die Rauchentwicklung seien Teile der Mensa sowie ein weiterer Raum durch Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

