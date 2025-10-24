Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in Schule

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 16.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer Schule nach Hauingen gerufen, da in einem Klassenzimmer ein Keyboard brennen würde. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte eine Gruppe von Kindern der Nachmittagsbetreuung sowie deren beide Betreuerinnen das Schulgebäude bereits verlassen. Das in einem Klassenzimmer im Altbau stehende Keyboard konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Ein Feuerwehrmann soll sich bei dem Löschangriff leicht verletzt haben.

