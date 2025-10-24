POL-FR: Wehr: Fahrzeug eines Zustellunternehmens beschädigt Carport
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 17:00 Uhr touchierte eine 25-jährige Fahrerin eines Zustellerfahrzeuges einen Carport in der Stettiner Straße in Wehr. Dabei wurde der Carport erheblich beschädigt und geriet in Schieflage. Die Fahrerin fuhr zunächst weiter, konnte aber im näheren Umfeld durch die Polizei angetroffen werden. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.
