Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Gurtweil: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr gelangte unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Gurtweil. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Räume und Möbelstücke durchwühlt und Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen ist unter 07741/8316 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

