PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizei resümiert die Fußballspielbegegnung des SC Freiburg gegen den FC Utrecht als friedlich, aber nicht störungsfrei

Freiburg (ots)

Die gestrige Fußballspielbegegnung des SC Freiburg gegen den FC Utrecht gestaltete sich aus polizeilicher Sicht sehr ausgelassen, jedoch nicht ganz störungsfrei.

Mit starken Kräften konnte das Polizeipräsidium Freiburg, unterstützt vom Polizeipräsidium Einsatz, der Bundespolizei sowie Polizeibeamten aus Holland einen friedlichen und sicheren Einsatzablauf gewährleisten.

Vereinzelt kam es zu kleineren Delikten und zahlreichen Verstößen im Zusammenhang mit dem Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände. Zudem waren auch drei Körperverletzungen unter den Gästefans zu verzeichnen.

Auf der Anfahrt ins Stadion betätigten holländische Fußballfans in drei Straßenbahnen missbräuchlich die Notbremsen und entriegelten Türen.

In drei weiteren Fällen wurden Gästefans wegen des Verdachts der Verwendung verfassungswidriger Symbole vorläufig festgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich bei allen Gästen und Fans für die mehrheitliche Disziplin und den respektvollen Umgang miteinander.

Wir werden auch weiterhin sehr konsequent gegen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorgehen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:31

    POL-FR: Schopfheim: VW Arteon auf Bahnhofsparkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, 23.10.2025 zwischen 07.50 Uhr und 08.20 Uhr, einen auf dem Bahnhofsparkplatz geparkten grauen VW Arteon. Der Sachschaden von rund 3500 Euro wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:29

    POL-FR: Wutöschingen: Krad-Fahrschülerin bei Unfall verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 18.40 Uhr befuhr eine 16 Jahre alte Krad-Fahrschülerin die K6566 talwärts in Richtung Schwerzen, gefolgt vom Fahrschullehrer im Pkw. In einer scharfen Rechtskurve kam die 16-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Audi Q5. Bei dem Unfall wurde die Fahrschülerin verletzt und mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren