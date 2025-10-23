Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Krad-Fahrschülerin bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 18.40 Uhr befuhr eine 16 Jahre alte Krad-Fahrschülerin die K6566 talwärts in Richtung Schwerzen, gefolgt vom Fahrschullehrer im Pkw. In einer scharfen Rechtskurve kam die 16-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Audi Q5. Bei dem Unfall wurde die Fahrschülerin verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden. Neben der Polizei und den Rettungseinsatzkräften war die Feuerwehr Wutöschingen zum Ausleuchten der Unfallstelle vor Ort.

