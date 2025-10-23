Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Unbekanntes Fahrzeug kollidiert mit Verkehrsinsel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag, 21.10.2025 gegen 22.30 Uhr die L151 von Großherrischwand in Richtung Hogschür. Vor der Abzweigung Giersbach fuhr dieser rund 40 Meter auf der Sperrfläche und kollidierte mit einer dortigen Verkehrsinsel mit Betonfundament. Dabei wurden zwei Masten massiv beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich vermutlich in Richtung Segeten. Fahrzeugteile konnten an der Unfallstelle sowie hinter der Kapelle in Giersbach festgestellt werden. Vermutlich handelt es sich beim dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Pkw. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Polizeiposten Görwihl (07764/9329980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 Hinweise entgegen.

