POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Maschinen und Werkzeug aus privater Werkstatt entwendet - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 20.10.2025, 19.30 Uhr und Mittwoch, 22.10.20256, 17.00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine private Garagenwerkstatt im Chilbiweg. Der oder die Täter entwendeten unter anderem einen Kompresser der Firma Einhell, verschiedene Werkzeuge, ein Diagnosegerät und einen Baustrahler. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Chilbiweg gemacht haben.
md/ce
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell