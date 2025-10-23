PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Maschinen und Werkzeug aus privater Werkstatt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 20.10.2025, 19.30 Uhr und Mittwoch, 22.10.20256, 17.00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine private Garagenwerkstatt im Chilbiweg. Der oder die Täter entwendeten unter anderem einen Kompresser der Firma Einhell, verschiedene Werkzeuge, ein Diagnosegerät und einen Baustrahler. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Chilbiweg gemacht haben.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 16:14

    POL-FR: Todtnau: Unfall mit einem Leichtverletzten und 40000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem BMW befuhr am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 14.30 Uhr ein 70 Jahre alter Mann die B317 von Schlechtnau kommend in Richtung Utzenfeld. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der 70-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:13

    POL-FR: Kleines Wiesental/ Sallneck: Stillgelegte Sauna verursacht Brand

    Freiburg (ots) - Zu einem Brand in einer stillgelegten Sauna kam es am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 16.30 Uhr in der Eichholzer Straße. Die betroffene Sauna war seit rund 15 Jahren nicht mehr im Betrieb und wurde als Lagerraum benutzt. Vermutlich wurde versehentlich am Bediengerät, anstatt das Licht der Elektroofen eingeschaltet, woraufhin es zum Brand der darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren