Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Sallneck: Stillgelegte Sauna verursacht Brand

Freiburg (ots)

Zu einem Brand in einer stillgelegten Sauna kam es am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 16.30 Uhr in der Eichholzer Straße. Die betroffene Sauna war seit rund 15 Jahren nicht mehr im Betrieb und wurde als Lagerraum benutzt. Vermutlich wurde versehentlich am Bediengerät, anstatt das Licht der Elektroofen eingeschaltet, woraufhin es zum Brand der darauf abgelegten Gegenstände gekommen sein könnte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25000 Euro.

md/tb

