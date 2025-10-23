PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, den 22.10.2025, auf Donnerstag, 23.10.2025, konnte gegen 04:00 Uhr in der Schlierbergstraße ein 57-jähriger Mann beim mutmaßlichen Auskundschaften auf einem Grundstück vorläufig festgenommen werden.

Der Tatverdächtige machte sich wohl zunächst an Fahrrädern bei einem Wohnhaus zu schaffen und entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Solarsiedlung.

Eine Zeugin, die den Unbekannten bemerkt hatte, verständigte die Polizei, die kurz darauf den 57-Jährigen vorläufig festnehmen konnte. Bei der anschließenden Kontrolle wurden beim Tatverdächtigen unter anderem mehrere Einbruchswerkzeuge, Bargeld sowie ein Pfefferspray aufgefunden.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts auf Wohnungseinbruch.

