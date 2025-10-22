PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Folgemeldung zu Rheinfelden: Verdacht Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger steht im dringenden 
Verdacht, in den Morgenstunden des 20.10.2025 einen 50-jährigen 
portugiesischen Staatsangehörigen in dessen Gaststätte in Rheinfelden
(Baden) getötet zu haben.

Seit Montag, 20.10.2025, arbeitet eine Sonderkommision in 
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle 
Lörrach - mit Hochdruck an der Aufklärung eines Tötungsdeliktes in 
Rheinfelden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem 
Tatverdächtigen um einen ehemaligen Angestellten des Opfers. Auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach - wurden
am gestrigen Dienstag durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht 
Lörrach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Rheinfelden 
(Baden) sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden 
Tatverdachts des Mordes erlassen.

Unter Federführung der Kriminalpolizeidirektion Freiburg und mit 
Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurden noch 
am selben Tag Durchsuchungen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Rahmen 
dieser Maßnahmen konnte der Tatverdächtige am Dienstagabend in einer 
Wohnung in Rheinfelden angetroffen und festgenommen werden.

Der Tatverdächtige wurde noch am Mittwoch, 22.10.2025, dem 
zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Lörrach vorgeführt. Nach 
Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt 
eingeliefert.

Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand 
der weiteren Ermittlungen.


Ursprungsmeldung von Montag, 20.10.2025

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Am Montagmorgen, 20.10.2025, wurde eine männliche Person tot in einer
Gaststätte beim Kastanienpark in Rheinfelden aufgefunden.

Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission 
eingerichtet.


Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen 
darüber hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden 
können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 16:12

    POL-FR: Steinen: Auto fährt gegen Hydranten

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 17:00 Uhr kam ein 62-jähriger Audi-Fahrer in der Straße "Fahrnbuck" in Steinen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hydranten. Dabei entstand am Hydranten ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro und am Audi ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Audi-Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 16:11

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 9:15 Uhr wurde einem Lkw mit Sattelauflieger auf der B500 in Fahrtrichtung Häusern der Seitenspiegel abgefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Transporter mit Kofferaufbau den Sattelzug bergwärts überholt haben und dabei aus bislang unbekannter Ursache den Spiegel des Sattelzugs beschädigt haben. Der 31-jährige Fahrer des Sattelzuges machte durch Lichthupe und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren