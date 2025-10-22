Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec-Fahrerin wird von Auto angefahren - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025 gegen 13:45 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung der B532 in die B3. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 58-jährige Pedelec-Fahrerin die Freiburger Straße (B3) in Richtung Haltingen als eine 80-jährige VW-Fahrerin von der Römerstraße (B532) in die B3 einbog und die Vorfahrt der Pedelec-Fahrerin missachtet haben soll. Durch die Kollision kam die Pedelec-Fahrerin zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 2.000 Euro.

