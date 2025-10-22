PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeieinsatz anlässlich des UEFA Europa League-Spiels SC Freiburg - FC Utrecht am 23. Oktober 2025

POL-FR: Polizeieinsatz anlässlich des UEFA Europa League-Spiels SC Freiburg - FC Utrecht am 23. Oktober 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, empfängt der SC Freiburg im Rahmen der UEFA Europa League den FC Utrecht im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Zur Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Ablaufs wird das Polizeipräsidium Freiburg von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Bundespolizei unterstützt.

Für die Gästefans des FC Utrecht wird es auf dem Karlsplatz, in der Freiburger Innenstadt, einen zentralen Meetingpoint geben. Dort werden auch die von den Gästefans vorbestellten Eintrittskarten ausgegeben.

Um allen Fans eine sichere Anreise zum Stadion zu ermöglichen, ist ein Fanmarsch direkt zum Europa-Park Stadion geplant. Die Polizei wird diesen Marsch begleiten und dabei für einen ruhigen und geordneten Ablauf sorgen.

Um für alle Beteiligten einen sicheren und friedlichen Spieltag zu gewährleisten, möchten wir Sie vorab über einige polizeiliche Maßnahmen informieren:

   - Einreisekontrollen: Die Bundespolizei wird an diesem Tag 
     grenzpolizeiliche Einreisekontrollen nach Deutschland 
     durchführen.
   - Bitte beachten Sie dabei insbesondere die geltenden 
     Verbringungsverbote, z.B. in Bezug auf Betäubungsmittel, Waffen 
     sowie pyrotechnische Erzeugnisse. Verstöße gegen diese 
     Vorschriften können zur Einreiseverweigerung nach Deutschland 
     führen.
   - Kooperation: Wir bitten Sie, sich während der polizeilichen 
     Maßnahmen kooperativ zu verhalten. Etwaige Störungshandlungen 
     kosten wertvolle Zeit und können ebenfalls zur 
     Einreiseverweigerung nach Deutschland führen.
   - Anreise: Bitte nutzen Sie möglichst öffentliche Verkehrsmittel, 
     da im Bereich des Stadions mit Verkehrseinschränkungen und nur 
     begrenzt verfügbaren Parkplätzen zu rechnen ist.
   - Kontrollen: Am Stadion wird es zu Einlasskontrollen kommen. 
     Planen Sie daher bitte etwas mehr Zeit für Ihren Stadionbesuch 
     ein.
   - Sicherheit: Das Mitführen von Pyrotechnik, Glasflaschen oder 
     gefährlichen Gegenständen ist im Stadion nicht erlaubt. 
     Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Konsequenzen haben oder
     zu einem Platzverweis bzw. Tageshausverbot führen.
   - Vermummung: Bitte beachten Sie, dass bei öffentlichen 
     Veranstaltungen - wie Fußballspielen - ein Vermummungsverbot 
     gilt. Gesicht und Identität dürfen nicht durch Masken, Schals 
     oder ähnliche Gegenstände unkenntlich gemacht werden, wenn 
     dadurch die Feststellung der Identität verhindert wird.

Verstöße gegen das Vermummungsverbot können straf- oder ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

   - Fairness: Im Fußball gilt das Motto "Fair geht vor" - nicht nur 
     zwischen den Mannschaften, sondern auch zwischen den Fanszenen 
     und zwischen den Fans und der Polizei.

Unser Ziel ist es, dass sich alle Fans an diesem Tag in Freiburg sicher, willkommen und wohl fühlen. Fußball lebt von Leidenschaft, Respekt und Fairness - darauf setzen wir auch an diesem Spieltag.

Straftaten und sicherheitsgefährdendes Verhalten werden jedoch konsequent verfolgt, um die positive Atmosphäre für alle zu schützen.

Im Einsatzraum wird durch die Polizei auch eine Drohne eingesetzt werden, welche im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten das Geschehen aus der Luft beobachtet.

Wir wünschen allen Fußballbegeisterten eine gute An- und Abreise, ein sportliches und faires Fußballspiel und einen angenehmen Aufenthalt in Freiburg.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:49

    POL-FR: Unbekannter flüchtet nach versuchter Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein Unbekannter hatte am Montag, den 13.10.2025, gegen 13:00 Uhr im Bereich des Stadttheaters Freiburg auf Höhe der Bertoldstraße versucht, einen auf einer Bank sitzenden 72-jährigen Mann zu verletzen. Der Tatverdächtige habe laut Angaben des Geschädigten angefangen, diesen in fremder Sprache unvermittelt anzuschreien und zu beschimpfen. Dabei ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:08

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall mit Fahrrad

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 21.10.2025, gegen 07:30 Uhr befuhr eine Radfahrerin mit einem Fahrradanhänger, indem sich zwei Kinder befanden, den Radweg entlang der Neustädterstraße. Die 32-Jährige soll die Kreuzung zur Jostalstraße auf dem bevorrechtigten Radweg überquert haben, als sie von einer aus der Jostalstraße kommenden Pkw-Fahrerin übersehen worden sein soll. Es kam zu einem Unfall bei dem die ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 12:24

    POL-FR: Freiburg-Herdern: Gasleck nach Tiefbauarbeiten

    Freiburg (ots) - Am Mittwochvormittag, 22.10.2025, kurz vor 10:00 Uhr ging über Polizeinotruf die Mitteilung über ein Gasleck in der Längenhardstraße im Freiburger Stadtteil Herdern ein. Eine Baufirma habe dort auf Höhe der Tivolistraße Baggerarbeiten durchgeführt und dabei eine Gasleitung beschädigt. Dabei soll es zum Austritt einer nicht unerheblichen Menge Gas gekommen sein. Der Gefahrenbereich wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren