POL-FR: Polizeieinsatz anlässlich des UEFA Europa League-Spiels SC Freiburg - FC Utrecht am 23. Oktober 2025

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, empfängt der SC Freiburg im Rahmen der UEFA Europa League den FC Utrecht im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Zur Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Ablaufs wird das Polizeipräsidium Freiburg von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Bundespolizei unterstützt.

Für die Gästefans des FC Utrecht wird es auf dem Karlsplatz, in der Freiburger Innenstadt, einen zentralen Meetingpoint geben. Dort werden auch die von den Gästefans vorbestellten Eintrittskarten ausgegeben.

Um allen Fans eine sichere Anreise zum Stadion zu ermöglichen, ist ein Fanmarsch direkt zum Europa-Park Stadion geplant. Die Polizei wird diesen Marsch begleiten und dabei für einen ruhigen und geordneten Ablauf sorgen.

Um für alle Beteiligten einen sicheren und friedlichen Spieltag zu gewährleisten, möchten wir Sie vorab über einige polizeiliche Maßnahmen informieren:

- Einreisekontrollen: Die Bundespolizei wird an diesem Tag grenzpolizeiliche Einreisekontrollen nach Deutschland durchführen.

- Bitte beachten Sie dabei insbesondere die geltenden Verbringungsverbote, z.B. in Bezug auf Betäubungsmittel, Waffen sowie pyrotechnische Erzeugnisse. Verstöße gegen diese Vorschriften können zur Einreiseverweigerung nach Deutschland führen.

- Kooperation: Wir bitten Sie, sich während der polizeilichen Maßnahmen kooperativ zu verhalten. Etwaige Störungshandlungen kosten wertvolle Zeit und können ebenfalls zur Einreiseverweigerung nach Deutschland führen.

- Anreise: Bitte nutzen Sie möglichst öffentliche Verkehrsmittel, da im Bereich des Stadions mit Verkehrseinschränkungen und nur begrenzt verfügbaren Parkplätzen zu rechnen ist.

- Kontrollen: Am Stadion wird es zu Einlasskontrollen kommen. Planen Sie daher bitte etwas mehr Zeit für Ihren Stadionbesuch ein.

- Sicherheit: Das Mitführen von Pyrotechnik, Glasflaschen oder gefährlichen Gegenständen ist im Stadion nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Konsequenzen haben oder zu einem Platzverweis bzw. Tageshausverbot führen.

- Vermummung: Bitte beachten Sie, dass bei öffentlichen Veranstaltungen - wie Fußballspielen - ein Vermummungsverbot gilt. Gesicht und Identität dürfen nicht durch Masken, Schals oder ähnliche Gegenstände unkenntlich gemacht werden, wenn dadurch die Feststellung der Identität verhindert wird.

Verstöße gegen das Vermummungsverbot können straf- oder ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

- Fairness: Im Fußball gilt das Motto "Fair geht vor" - nicht nur zwischen den Mannschaften, sondern auch zwischen den Fanszenen und zwischen den Fans und der Polizei.

Unser Ziel ist es, dass sich alle Fans an diesem Tag in Freiburg sicher, willkommen und wohl fühlen. Fußball lebt von Leidenschaft, Respekt und Fairness - darauf setzen wir auch an diesem Spieltag.

Straftaten und sicherheitsgefährdendes Verhalten werden jedoch konsequent verfolgt, um die positive Atmosphäre für alle zu schützen.

Im Einsatzraum wird durch die Polizei auch eine Drohne eingesetzt werden, welche im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten das Geschehen aus der Luft beobachtet.

Wir wünschen allen Fußballbegeisterten eine gute An- und Abreise, ein sportliches und faires Fußballspiel und einen angenehmen Aufenthalt in Freiburg.

