POL-FR: Freiburg-Herdern: Gasleck nach Tiefbauarbeiten

Am Mittwochvormittag, 21.10.2025, kurz vor 10:00 Uhr ging über Polizeinotruf die Mitteilung über ein Gasleck in der Längenhardstraße im Freiburger Stadtteil Herdern ein.

Eine Baufirma habe dort auf Höhe der Tivolistraße Baggerarbeiten durchgeführt und dabei eine Gasleitung beschädigt. Dabei soll es zum Austritt einer nicht unerheblichen Menge Gas gekommen sein.

Der Gefahrenbereich wurde durch Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt. Die Feuerwehr Freiburg konnte das Gasleck zusammen mit dem zuständigen Energieversorger zeitnah schließen. Derzeit werden Kontrollmessungen und vereinzelten Belüftungsmaßnahmen in der angrenzenden Gebäuden durch die Feuerwehr durchgeführt. Eine Gefährdung für die angrenzende Nachbarschaft besteht nicht mehr.

Aktuell ist die Längenhardstraße sowie die Tivolistraße ab der Stadtstraße in östliche Richtung für Passanten und den Fahrzeugverkehr gesperrt.

