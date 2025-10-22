PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montagvormittag, 20.10.2025, zwischen 07:15 Uhr und 14:30 Uhr, ereignete sich in Emmendingen in der Gartenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw des Herstellers VW, Modell Polo, und einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Der VW Polo stand auf einem Parkplatz zwischen dem Kreiskrankenhaus Emmendingen und der Sprachheilschule. In besagtem Zeitraum wurde der Polo von einem bislang unbekannten Verursacher mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Gegen den Unbekannten wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

