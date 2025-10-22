PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Diebstahl von Europaletten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20.10.2025, 18:00 Uhr bis 21.10.2025, 06:00 Uhr, seien in Teningen in der Carl-Zeiss-Straße durch eine bislang unbekannte Täterschaft 15 Europaletten entwendet worden.

Die Paletten wurden mitsamt einer Kette und einem Vorhängeschloss, welche zur Sicherung angebracht worden waren, gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

nt

