PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Wohnungsbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 18:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Donaueschinger Straße in Bonndorf alarmiert. Im Brandobjekt befindet sich im Erdgeschoss der Polizeiposten Bonndorf. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Wohnungsbrand in einem der oberen Stockwerke schnell unter Kontrolle bringen. Es konnten vier Personen unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Diesen wurden durch die Stadt Bonndorf eine Notunterkunft vermittelt, da das Brandobjekt unbewohnbar wurde. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind Gegenstand der Ermittlungen. Der Betrieb des Polizeipostens Bonndorf kann zu den üblichen Bürozeiten fortgeführt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 15:06

    POL-FR: Laufenburg/ Hausenstein: Einbrecher wurden gestört - weitere Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 20.10.2025 um 23 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf noch ungeklärte Art und Weise in ein unbewohntes Gebäude im Laufenburger Stadtteil Hausenstein. Noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte war die Täterschaft laut Zeugenaussagen bereits geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:05

    POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrer kollidiert mit Pedelec- Fahrer

    Freiburg (ots) - Am Montag, 20.10.2025, gegen 06:30 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Rheinfelden an der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Rheinfelder Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 46-jährige Pedelec-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Herten und beabsichtigte in die Rheinfelder Straße zu fahren. Der 36-jährige Radfahrer kam dem ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:04

    POL-FR: Kandern: Diebstahl von Baumaschinen aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum vom Sonntag, 19.10.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 20.10.2025, 07:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Kandern aus einem geparkten Geschäftswagen mehrere elektronische Werkzeuge entwendet. Aufgrund der Vielzahl der Werkzeuge und deren Größe, müsste die bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren