Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Wohnungsbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 18:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Donaueschinger Straße in Bonndorf alarmiert. Im Brandobjekt befindet sich im Erdgeschoss der Polizeiposten Bonndorf. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Wohnungsbrand in einem der oberen Stockwerke schnell unter Kontrolle bringen. Es konnten vier Personen unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Diesen wurden durch die Stadt Bonndorf eine Notunterkunft vermittelt, da das Brandobjekt unbewohnbar wurde. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind Gegenstand der Ermittlungen. Der Betrieb des Polizeipostens Bonndorf kann zu den üblichen Bürozeiten fortgeführt werden.

