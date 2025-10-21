Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrer kollidiert mit Pedelec- Fahrer

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.10.2025, gegen 06:30 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Rheinfelden an der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Rheinfelder Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 46-jährige Pedelec-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Herten und beabsichtigte in die Rheinfelder Straße zu fahren. Der 36-jährige Radfahrer kam dem Pedelec-Fahrer aus der Rheinfelder Straße entgegen und beabsichtigte nach links in die Eigenstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Zweiradfahrern wodurch beide zu Fall kamen. Dadurch wurde der Pedelec-Fahrer leichtverletzt, der Radfahrer musste schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 1500 Euro.

