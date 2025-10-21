PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Brombach: Diebstahl von Baumaschinen aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, 15.10.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 16.10.2025, 06:45 Uhr wurde aus einem in der Hofmattstraße in Lörrach-Brombach geparkten Geschäftswagen mehrere Werkzeuge entwendet. Beim Diebesgut handelt es sich überwiegend um hochwertige elektronische Werkzeuge. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hofmannstraße in Lörrach- Brombach Verdächtiges festgestellt haben. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

