Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Straßenverkehrsgefährdung Ampelanlage

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025, gegen 07:30 Uhr sollen zwei Eltern mit ihren Kindern zu Fuß die Ampelanlage an der Titiseestraße 47 überquert haben. Zur gleichen Zeit soll ein grauer Pkw in Fahrtrichtung Titisee auf die Ampelanlage zugefahren sein, ohne seine Geschwindigkeit verringert zu haben. Eine der beteiligten Personen soll sich daraufhin mit einem Sprung zur Seite gerettet haben, um einen Unfall zu verhindern.

Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen 5-Türer mit dem Teilkennzeichen FR-O handeln. Der männliche Fahrzeugführer soll etwa 30 Jahre alt sein und einen schwarzen Vollbart tragen.

Gegen den derzeit noch unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi 07651/9336-122

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

