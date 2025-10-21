Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Diebstahl von Baumaschinen aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, 19.10.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 20.10.2025, 07:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Kandern aus einem geparkten Geschäftswagen mehrere elektronische Werkzeuge entwendet. Aufgrund der Vielzahl der Werkzeuge und deren Größe, müsste die bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Der Polizeiposten Kandern hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Hauptstraße in Kandern verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der Polizeiposten Kandern ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07626 977 80 0 erreichbar. Das Polizeirevier Weil am Rhein nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 entgegen.

