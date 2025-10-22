Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahndungskontrollen im Stadtgebiet - mehrere Verstöße festgestellt

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Montag, 20.10.2025, im Stadtgebiet Freiburg umfangreiche Fahndungskontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Personen und Fahrzeuge überprüft. Die Kontrollen konzentrierten sich auf die Stadtteile Weingarten, Haslach und Rieselfeld. Ein E-Scooter-Fahrer versuchte, zu Fuß zu flüchten und sich so der Kontrolle zu entziehen. Er konnte nach kurzer Verfolgung durch eine Streife gestellt werden. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte mehrere Verkehrsverstöße fest: Zwei Autofahrer nutzten ihr Handy während der Fahrt, ein Fahrer war nicht angeschnallt, ein weiterer stand unter Alkoholeinfluss.

Am Abend führte die Polizei gemeinsam mit Mitarbeitenden der Freiburger Verkehrs AG zusätzliche Kontrollen in Straßenbahnen durch. Diese dienten unter anderen der Überwachung des Waffen- und Messerverbots im öffentlichen Personennahverkehr. Eine Person führte Pfefferspray mit sich; dieses wurde sichergestellt.

Die Polizei führt solche Fahndungskontrollen regelmäßig durch. Ziel ist es, Straftaten zu verhindern und damit die Sicherheit im öffentlichen Raum insgesamt zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

