PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahndungskontrollen im Stadtgebiet - mehrere Verstöße festgestellt

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Montag, 20.10.2025, im Stadtgebiet Freiburg umfangreiche Fahndungskontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Personen und Fahrzeuge überprüft. Die Kontrollen konzentrierten sich auf die Stadtteile Weingarten, Haslach und Rieselfeld. Ein E-Scooter-Fahrer versuchte, zu Fuß zu flüchten und sich so der Kontrolle zu entziehen. Er konnte nach kurzer Verfolgung durch eine Streife gestellt werden. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte mehrere Verkehrsverstöße fest: Zwei Autofahrer nutzten ihr Handy während der Fahrt, ein Fahrer war nicht angeschnallt, ein weiterer stand unter Alkoholeinfluss.

Am Abend führte die Polizei gemeinsam mit Mitarbeitenden der Freiburger Verkehrs AG zusätzliche Kontrollen in Straßenbahnen durch. Diese dienten unter anderen der Überwachung des Waffen- und Messerverbots im öffentlichen Personennahverkehr. Eine Person führte Pfefferspray mit sich; dieses wurde sichergestellt.

Die Polizei führt solche Fahndungskontrollen regelmäßig durch. Ziel ist es, Straftaten zu verhindern und damit die Sicherheit im öffentlichen Raum insgesamt zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 11:23

    POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Montagvormittag, 20.10.2025, zwischen 07:15 Uhr und 14:30 Uhr, ereignete sich in Emmendingen in der Gartenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw des Herstellers VW, Modell Polo, und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Der VW Polo stand auf einem Parkplatz zwischen dem Kreiskrankenhaus Emmendingen und der Sprachheilschule. In besagtem Zeitraum wurde der Polo von einem bislang unbekannten ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:01

    POL-FR: Teningen: Diebstahl von Europaletten - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20.10.2025, 18:00 Uhr bis 21.10.2025, 06:00 Uhr, seien in Teningen in der Carl-Zeiss-Straße durch eine bislang unbekannte Täterschaft 15 Europaletten entwendet worden. Die Paletten wurden mitsamt einer Kette und einem Vorhängeschloss, welche zur Sicherung angebracht worden waren, gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro. Das ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 20:24

    POL-FR: POL-FR: Laufenburg/ Hauenstein: Einbrecher wurden gestört - weitere Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Korrekturmeldung: In der Meldung hat sich ein Buchstabe eingeschlichen. Es handelt sich bei der Örtlichkeit um den Laufenburger Stadtteil Hauenstein. Ursprüngliche Meldung: POL-FR: Laufenburg/ Hausenstein: Einbrecher wurden gestört - weitere Zeugen gesucht Freiburg Am Montag, 20.10.2025 um 23 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren