Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall mit Fahrrad

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025, gegen 07:30 Uhr befuhr eine Radfahrerin mit einem Fahrradanhänger, indem sich zwei Kinder befanden, den Radweg entlang der Neustädterstraße. Die 32-Jährige soll die Kreuzung zur Jostalstraße auf dem bevorrechtigten Radweg überquert haben, als sie von einer aus der Jostalstraße kommenden Pkw-Fahrerin übersehen worden sein soll. Es kam zu einem Unfall bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die beiden Kinder im Fahrradanhänger, sowie die Pkw-Fahrerin blieben unverletzt. An dem Pkw und am Fahrrad ist ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

