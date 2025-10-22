PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter flüchtet nach versuchter Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hatte am Montag, den 13.10.2025, gegen 13:00 Uhr im Bereich des Stadttheaters Freiburg auf Höhe der Bertoldstraße versucht, einen auf einer Bank sitzenden 72-jährigen Mann zu verletzen.

Der Tatverdächtige habe laut Angaben des Geschädigten angefangen, diesen in fremder Sprache unvermittelt anzuschreien und zu beschimpfen. Dabei soll er ein angezündetes Feuerzeug in Richtung des 72-Jährigen gehalten und möglicherweise versucht haben, diesen damit zu verletzen.

Aufgrund der Gegenwehr des Geschädigten sei der Unbekannte in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Der 72-jährige Mann wurde nicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

   -	ca. 50 bis 60 Jahre alt,
   -	ca. 170 cm groß,
   -	schlank,
   -	hatte eine nach obenstehende, schwarz-weiße Strickmütze an.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können.

