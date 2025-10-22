Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 9:15 Uhr wurde einem Lkw mit Sattelauflieger auf der B500 in Fahrtrichtung Häusern der Seitenspiegel abgefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Transporter mit Kofferaufbau den Sattelzug bergwärts überholt haben und dabei aus bislang unbekannter Ursache den Spiegel des Sattelzugs beschädigt haben. Der 31-jährige Fahrer des Sattelzuges machte durch Lichthupe und Hupen auf den Unfall aufmerksam, der Transporter soll auch kurz angehalten, aber gleich darauf ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben, davongefahren sein. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Transporter, der eine Konstanzer Zulassung und ein rundes Logo mit grüner Aufschrift auf der Rückwand des Kofferaufbaus gehabt haben soll, geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell