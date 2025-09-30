Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: LKW brennt an der Landstraße 93 in Bergheim Teleskoplader unterstützt Löscharbeiten

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bergheim (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Bergheim gegen 02:45 Uhr zu einem LKW-Brand an der Landstraße 93 zwischen Oberaußem und Quadrath-Ichendorf alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Heck des Aufliegers. Unverzüglich wurde ein Löschangriff unter Atemschutz eingeleitet. Dabei kam im Verlauf des Einsatzes auch Schaummittel zum Einsatz. Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung auf dem Parkplatz an der Landstraße beorderte der Einsatzleiter in der Frühphase des Einsatzes ein weiteres Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle.

Zur weiteren Brandbekämpfung und Entladung des betroffenen Aufliegers, der mit Kunststoffgranulat beladen war, ein Teleskoplader angefordert. Damit konnte die Ladung schrittweise entfernt und der Brand gezielt abgelöscht werden. Zwischenzeitlich löschten die Einsatzkräfte auch von oben über den Korb der Drehleiter. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Gegen 06:00 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Im Einsatz waren die ehrenamtlichen Einheiten Oberaußem, Quadrath-Ichendorf und Bergheim sowie der Rettungsdienst. Insgesamt waren unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Luca Battista rund 30 Kräfte beteiligt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell