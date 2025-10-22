Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Auto fährt gegen Hydranten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 17:00 Uhr kam ein 62-jähriger Audi-Fahrer in der Straße "Fahrnbuck" in Steinen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hydranten. Dabei entstand am Hydranten ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro und am Audi ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Audi-Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von knapp einem Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Einbehaltung des Führerscheins waren die Folge.

