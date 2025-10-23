PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand in Wohnanlage

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 23.10.2025, wurde gegen 7 Uhr ein Brand in einer Wohnanlage in der Heinrich-Heine-Straße in Freiburg gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in einer Wohnung des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte das Feuer kurze Zeit später löschen und rückte gegen 9 Uhr wieder ab.

Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 16:12

    POL-FR: Steinen: Auto fährt gegen Hydranten

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 17:00 Uhr kam ein 62-jähriger Audi-Fahrer in der Straße "Fahrnbuck" in Steinen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hydranten. Dabei entstand am Hydranten ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro und am Audi ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Audi-Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren