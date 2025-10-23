POL-FR: Freiburg: Brand in Wohnanlage
Freiburg (ots)
Am Donnerstagmorgen, 23.10.2025, wurde gegen 7 Uhr ein Brand in einer Wohnanlage in der Heinrich-Heine-Straße in Freiburg gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in einer Wohnung des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte das Feuer kurze Zeit später löschen und rückte gegen 9 Uhr wieder ab.
Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
