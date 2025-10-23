Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu "Heitersheim: Hoher Sachschaden beim Brand einer Lagerhalle" - Hier: Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der Spurenlage muss jedoch von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der betreffenden Nacht im Bereich des Tatorts Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 20. Oktober 2025:

Beim Brand einer Lagerhalle in Heitersheim ist in der Nacht auf Sonntag, 19.10.2025, ein geschätzter Sachschaden von über 100.000 Euro entstanden. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell