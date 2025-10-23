PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu "Heitersheim: Hoher Sachschaden beim Brand einer Lagerhalle" - Hier: Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der Spurenlage muss jedoch von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der betreffenden Nacht im Bereich des Tatorts Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 20. Oktober 2025:

Beim Brand einer Lagerhalle in Heitersheim ist in der Nacht auf Sonntag, 19.10.2025, ein geschätzter Sachschaden von über 100.000 Euro entstanden. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:59

    POL-FR: Freiburg-Wiehre: Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch

    Freiburg (ots) - In der Nacht vom Mittwoch, den 22.10.2025, auf Donnerstag, 23.10.2025, konnte gegen 04:00 Uhr in der Schlierbergstraße ein 57-jähriger Mann beim mutmaßlichen Auskundschaften auf einem Grundstück vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige machte sich wohl zunächst an Fahrrädern bei einem Wohnhaus zu schaffen und entfernte sich ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:27

    POL-FR: Freiburg: Brand in Wohnanlage

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 23.10.2025, wurde gegen 7 Uhr ein Brand in einer Wohnanlage in der Heinrich-Heine-Straße in Freiburg gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in einer Wohnung des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte das Feuer kurze Zeit später löschen und rückte gegen 9 Uhr wieder ab. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren