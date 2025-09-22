Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 40. KW
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 29.09.2025, bis Sonntag, 05.10.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 29.09.2025
- Lebach, B 268 - B 423 zwischen Homburg und Blieskastel - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen
Dienstag, 30.09.2025
- Homburg - L 108 Ensheim - Merzig L 174 - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
Mittwoch, 01.10.2025
- St. Wendel - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken
Donnerstag, 02.10.2025
- L 266 zwischen Göttelborn und Humes - Wadern, L 151 - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Freitag, 03.10.2025
- L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - Weiskirchen, L 157 - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AD Nonnweiler
Samstag, 04.10.2025
- L 112 zwischen Bildstock und Illingen
Sonntag, 05.10.2025
- B 51 zwischen Dillingen und Völklingen
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Landespolizeidirektion Saarland
Denise Heilmann
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628017
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell