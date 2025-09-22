Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 40. KW

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 29.09.2025, bis Sonntag, 05.10.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 29.09.2025

- Lebach, B 268 - B 423 zwischen Homburg und Blieskastel - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen

Dienstag, 30.09.2025

- Homburg - L 108 Ensheim - Merzig L 174 - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Mittwoch, 01.10.2025

- St. Wendel - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken

Donnerstag, 02.10.2025

- L 266 zwischen Göttelborn und Humes - Wadern, L 151 - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Freitag, 03.10.2025

- L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - Weiskirchen, L 157 - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AD Nonnweiler

Samstag, 04.10.2025

- L 112 zwischen Bildstock und Illingen

Sonntag, 05.10.2025

- B 51 zwischen Dillingen und Völklingen

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell