PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 39. KW

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 22.09.2025, bis Sonntag, 28.09.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 22.09.2025

   - B 423 zwischen Homburg und Blieskastel
   - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Dienstag, 23.09.2025

   - Homburg
   - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Mittwoch, 24.09.2025

   - St. Wendel
   - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
   - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken
   - A6 zwischen AD Saarbrücken und AS IGB-West

Donnerstag, 25.09.2025

   - Saarlouis
   - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach
   - B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler
   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Freitag, 26.09.2025

   - Saarbrücken
   - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert
   - L 157 zwischen Weiskirchen und Losheim am See

Samstag, 27.09.2025

   - BAB 1 zwischen Eppelborn und AK Neunkirchen

Sonntag, 28.09.2025

   - L 108, zwischen St.Ingbert und Fechingen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jan Poß
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/962-8013
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren