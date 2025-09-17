Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 39. KW

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 22.09.2025, bis Sonntag, 28.09.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 22.09.2025

- B 423 zwischen Homburg und Blieskastel - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Dienstag, 23.09.2025

- Homburg - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Mittwoch, 24.09.2025

- St. Wendel - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken - A6 zwischen AD Saarbrücken und AS IGB-West

Donnerstag, 25.09.2025

- Saarlouis - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach - B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Freitag, 26.09.2025

- Saarbrücken - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - L 157 zwischen Weiskirchen und Losheim am See

Samstag, 27.09.2025

- BAB 1 zwischen Eppelborn und AK Neunkirchen

Sonntag, 28.09.2025

- L 108, zwischen St.Ingbert und Fechingen

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell