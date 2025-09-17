Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 39. KW
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 22.09.2025, bis Sonntag, 28.09.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 22.09.2025
- B 423 zwischen Homburg und Blieskastel - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Dienstag, 23.09.2025
- Homburg - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
Mittwoch, 24.09.2025
- St. Wendel - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken - A6 zwischen AD Saarbrücken und AS IGB-West
Donnerstag, 25.09.2025
- Saarlouis - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach - B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Freitag, 26.09.2025
- Saarbrücken - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - L 157 zwischen Weiskirchen und Losheim am See
Samstag, 27.09.2025
- BAB 1 zwischen Eppelborn und AK Neunkirchen
Sonntag, 28.09.2025
- L 108, zwischen St.Ingbert und Fechingen
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Landespolizeidirektion Saarland
Jan Poß
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/962-8013
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell