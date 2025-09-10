Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 38. KW

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 15.09.2025, bis Sonntag, 21.09.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 15.09.2025

- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Dienstag, 16.09.2025

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 17.09.2025

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 18.09.2025

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 8 zwischen AD Friedrichsthal und Landesgrenze Rheinland - Pfalz - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Freitag, 19.09.2025

- L 108 Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - Homburg

Samstag, 20.09.2025

- A 6 zwischen AD Saarbrücken und AS Rohrbach

Sonntag, 21.09.2025

- A 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Dudweiler

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

