Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfall mit einem Leichtverletzten und 40000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 14.30 Uhr ein 70 Jahre alter Mann die B317 von Schlechtnau kommend in Richtung Utzenfeld. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der 70-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Bei dem Unfall wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 23000 Euro, am Lkw 17000 Euro. Der 33 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. In der Zeit der Unfallaufnahme war die Strecke voll gesperrt. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Straßenmeisterei war die Feuerwehr Todtnau mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/


E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
