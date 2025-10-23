PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Fiat auf Discounterparkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ausparken touchierte am Mittwoch, 22.10.2025, zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Fiat Punto. Dieser stand geparkt auf einem Discounterparkplatz in der Berliner Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-283) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 16:14

    POL-FR: Todtnau: Unfall mit einem Leichtverletzten und 40000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem BMW befuhr am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 14.30 Uhr ein 70 Jahre alter Mann die B317 von Schlechtnau kommend in Richtung Utzenfeld. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der 70-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:13

    POL-FR: Kleines Wiesental/ Sallneck: Stillgelegte Sauna verursacht Brand

    Freiburg (ots) - Zu einem Brand in einer stillgelegten Sauna kam es am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 16.30 Uhr in der Eichholzer Straße. Die betroffene Sauna war seit rund 15 Jahren nicht mehr im Betrieb und wurde als Lagerraum benutzt. Vermutlich wurde versehentlich am Bediengerät, anstatt das Licht der Elektroofen eingeschaltet, woraufhin es zum Brand der darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren