POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Fiat auf Discounterparkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Vermutlich beim Ausparken touchierte am Mittwoch, 22.10.2025, zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Fiat Punto. Dieser stand geparkt auf einem Discounterparkplatz in der Berliner Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-283) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.
