POL-FR: Schopfheim: VW Arteon auf Bahnhofsparkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, 23.10.2025 zwischen 07.50 Uhr und 08.20 Uhr, einen auf dem Bahnhofsparkplatz geparkten grauen VW Arteon. Der Sachschaden von rund 3500 Euro wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.
md/tb
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell