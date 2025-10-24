POL-FR: Schopfheim: VW Arteon auf Bahnhofsparkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 18.40 Uhr befuhr eine 16 Jahre alte Krad-Fahrschülerin die K6566 talwärts in Richtung Schwerzen, gefolgt vom Fahrschullehrer im Pkw. In einer scharfen Rechtskurve kam die 16-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Audi Q5. Bei dem Unfall wurde die Fahrschülerin verletzt und mit ...

