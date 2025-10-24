PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: VW Arteon auf Bahnhofsparkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, 23.10.2025 zwischen 07.50 Uhr und 08.20 Uhr, einen auf dem Bahnhofsparkplatz geparkten grauen VW Arteon. Der Sachschaden von rund 3500 Euro wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

