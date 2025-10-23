Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Zwei Männer sollen 10-jährigen mit Messer bedroht haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit dem Fahrrad befuhr am Mittwoch, 15.10.2025 gegen 16.00 Uhr ein 10-Jähriger Junge die Mozartstraße in Richtung Liedermatte. In Höhe der Hausnummer 33 soll er von zwei Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Sachen aufgefordert worden sein. Der 10-Jährige flüchtete mit seinem Fahrrad. Die beiden Männer sollen ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben und rund 50 Jahre alt sein. Sie sollen jeweils dunkle Oberbekleidungen mit Jeanshosen getragen haben. Das Messer wurde mit alter Klinge und Holzgriff beschrieben. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den beiden beschriebenen Männer geben können, sich unter der Telefonnummer 07741/83160 zu melden.

