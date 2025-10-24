POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei Bad Säckingen zu einem Einbruchsalarm in der Sanary-Straße in Bad Säckingen gerufen. Dort konnte eine eingeschlagene Scheibe am Wohnhaus festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte im Nahbereich ein 51-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen
