PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfall zwischen Lkw und Auto - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 10:30 Uhr beabsichtigte nach bisherigen Erkenntnissen ein 63-jähriger Fahrer eines Kleinlasters die L 169 zwischen der mittleren und der unteren Alb, von Bettmaringen kommend, zu überqueren. Dabei soll er die Vorfahrt eines aus Stühlingen kommenden VWs missachtet haben. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch der VW von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der VW- Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 15:11

    POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei Bad Säckingen zu einem Einbruchsalarm in der Sanary-Straße in Bad Säckingen gerufen. Dort konnte eine eingeschlagene Scheibe am Wohnhaus festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte im Nahbereich ein 51-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:08

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Gurtweil: Einbruch in Einfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr gelangte unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Gurtweil. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Räume und Möbelstücke durchwühlt und Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren