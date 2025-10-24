Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfall zwischen Lkw und Auto - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 10:30 Uhr beabsichtigte nach bisherigen Erkenntnissen ein 63-jähriger Fahrer eines Kleinlasters die L 169 zwischen der mittleren und der unteren Alb, von Bettmaringen kommend, zu überqueren. Dabei soll er die Vorfahrt eines aus Stühlingen kommenden VWs missachtet haben. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch der VW von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der VW- Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell