Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Versuchter Einbruch in Wohnung - Täter gestört - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 09.00 Uhr, versuchten drei unbekannte junge Männer in einem Mehrfamilienhaus in der Lörracher Straße in Wyhlen die Eingangstür einer Wohnung aufzubrechen. Dabei wurden sie von der Bewohnerin gestört und ergriffen die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat Lörrach Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang drei junge Männer aufgefallen sind. Zur Flucht könnte auch ein Fahrzeug benutzt worden sein.

Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) entgegen.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Das könnte Sie auch interessieren