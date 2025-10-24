PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Verlassen der Autobahn ins Schleudern gekommen - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Beim Verlassen der Autobahn A 861 verlor eine 56-jährige Frau die Kontrolle über ihren Pkw und verunfallte an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd.

Sie befuhr am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 12.10 Uhr, die Autobahn A 861 von der Schweiz kommend und wollte an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd die Autobahn verlassen. Im Kurvenverlauf verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts in den Grünstreifen ab. Beim Gegenlenken drehte sich der Pkw und kollidierte mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn. Die 56-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

